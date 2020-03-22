خالد أبو بكر عن تفشي كورونا في روما: «إيطاليا راحت»

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على نجاح الصين في تجاوز أزمة فيروس كورونا، قائلًا إن هذا النموذج يكشف للمصريين أنهم يستطيعون مواجهة الفيروس رغم وجود خسائر لكن حتى الآن الأرقام مطمئنة.وأضاف خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On" أنه رغم الخسائر في مصر لكن سنستطيع تجاوز الأزمة خاصة مع ارتفاع حالات الشفاء.وتابع: "إيطاليا خلاص راحت وأصبحت حالة الوفاة تصل لـ 700 حالة يوميًا وكذلك ألمانيا وبريطانيا على الطريق".