«مستقبل وطن» الإسكندرية: تطهير المساجد والكنائس بأمانة رمل ثان

نفذت فرق التعقيم والتطهير بأمانة ثان الرمل بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، حملة تعقيم وتطهير في عدد من المساجد والكنائس والشوارع الرئيسية ومراكز الشباب في نطاق قسم ثان الرمل.جاء ذلك بحضور محمد الخيال أمين التنظيم، ووجيه ظريف، أمين شئون الهيئات الاستشارية، وعادل خورشيد أمين الدائرة، بالتعاون مع أمناء الدائرة النوعيين وأعضاء هيئة المكتب.وقال عادل خورشيد، أمين دائرة ثان الرمل إن فرق التعقيم والتطهير التابعة للحزب بدأت اليوم في تطهير وتعقيم عدد من المساجد، والكنائس في نطاق الدائرة، إضافة إلى شارع أحمد أبو سليمان، ومركز شباب السيوف، وعدد من المحال التجارية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لمساندة أجهزة الدولة لاحتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه.وشدد «خورشيد» على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة والتطهير والتعقيم.وشدد أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، الأمين العام للحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخُطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا للمساعدة في تجنب الوطن مخاطر هذا الوباء المتفشّي بكل دول العالم.وطالب رشاد أعضاء الحزب بالمحافظات بضرورة تبنّي حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزًا لمعركة الوعي والدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.