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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إجازة لعمال غزل المحلة والصباغة لـ31 مارس للاشتباه بحالتى كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:30 م
عمال غزل المحلة
عمال غزل المحلة
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قالت وزارة قطاع الاعمال العام إنه نظرا لوجود حالتى اشتباه بفيروس كورنا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، فقد تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والنصر للصباغة إجازة من غد الاثنين وحتى 31 مارس الجارى، مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم وذلك بحسب بيان من الوزارة صدر مساء اليوم.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، قد أكد أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا أنه قد تم أخذ كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة، ولا سيما ان لدينا 209 الاف عامل والأولوية لصحة العاملين.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن التعليمات للشركات أيضا، نصت على منح الأمهات إجازة للحفاظ على صحتهم، مع تخفيف العمالة الإدارية قدر الإمكان في 119 شركة، وأن الأولوية للصحة أولا ثم الإنتاج ثانيا.

وأشار أنه فيما يتعلق بتأثر الشركات بالفيروس فان الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق هي الأكثر تأثرا بـ 40 إلى 50% انخفاضا عن مارس العام الماضى، لكن المصانع لديها مخزن من الإنتاج يمكن تسويقه في حين قد تتأثر الشركات التجارية.

وأوضح الوزير أن المهمة الأكبر في مواجهة كورونا يتعلق بالحكومة ككل، وبالتالي هناك سيناريوهات محتملة كثيرة للتعامل مع انتشار الفيروس الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأهم هو مجتمع ما بعد كورونا واقتصاد ما بعد الكورونا لأنه يتعلق بالاقتصاد العالمى.

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