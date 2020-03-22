أول فنانة عربية تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا (فيديو)

أعلنت الفنانة هند البحرينية، مغادرتها لمستشفى العزل بعد ظهور نتائج تحاليل إصابتها بفيروس كورونا واتضح أنها سلبية.وفوجئت «هند» خلال بث مباشر لها مع متابعيها بدخول الطبيبة عليها لتخبرها بنتيجة التحليل، وتسمح لها بمغادرة العزل الطبي، والعودة على منزلها.وعبرت هند البحرينية عن فرحتها بمغادرتها لمستشفى العزل بالصراخ وشكرت الله من نتيجة التحليل، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى الطعام وستغادر المستشفى.وأصيبت هند البحرينية بكورونا بعد عودتها من إسبانيا، وتم وضعها في العزل الصحي، وأعلنت عن ذلك من خلال بث مباشر مع جمهورها.