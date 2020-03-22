حملة مكبرة بـ«زلابية أسوان» لغلق المقاهي والمحال المخالفة (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مساء الأحد، حملة مكبرة بمنطقة الزلابية؛ لضبط المخالفين تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بغلق المقاهي والمطاعم والمحلات.أسفرت الحملة برئاسة يحيى مصطفى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عن ضبط مقهى يصطنع الحيل، حيث إن أبوابه مغلقة إلا أن الأعمال تسير بشكل طبيعى فيه حتى أنه يتم تقديم «الشيشة»، على الرغم من منعها ليتم مصادرة «الشيش» فورًا، وغلق جميع المحال والمقاهي داخل المنطقة؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.