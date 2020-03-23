إصابة عضو مجلس الشيوخ الأمريكى راند بول بفيروس كورونا

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، راند بول، إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه للفحص الطبي.ونشر حسابه الرسمي على «تويتر» تغريدة جاء فيها: «السيناتور راند بول أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة جيدة ويخضع للحجر الصحي»، حسبما أفادت قناة «الحرة الأمريكية» مساء اليوم الأحد.وأضافت التغريدة: «أن بول لم تبد عليه أعراض المرض، إلا أنه قد تم اختباره بسبب سفرياته المطولة والمحافل التي حضرها، كما أنه لم يكن على علم أنه تواصل مع أي شخص مصاب بالفيروس».وقالت تغريدة أخرى، إن بول يتوقع له أن يعود إلى مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وسيستمر في العمل من أجل سكان ولاية كنتاكي في هذ الوقت الصعب.