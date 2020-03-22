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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«ادعم عمالة اليومية».. مبادرة لمساعدة المتضررين في الإسكندرية

الأحد 22/مارس/2020 - 11:19 م
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تقوم بحملة توعية كبيرة وتمر على المحال التجارية باستمرار للتوعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "ليس بوسع كل محافظ أن يمر على قهوة قهوة، ويجب التعاون بين الجميع في هذه المرحلة الصعبة".

وكشف أن المحافظة بدأت في تطبيق الغرامة الفورية خاصة مع وجود بعض المقاهي والكافيهات التي تعمل خلال وقت الغلق الذي يبدأ في السابعة مساءً حيث يبقى فريق العمل في هذه الأماكن مغلقًا الأبواب على الزبائن ويقومون بلعب الطاولة وتناول الشيشة.

وأشار إلى أن الغرامات الفورية تبدأ بألف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، كاشفًا أن نسبة الالتزام بقرارات الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بلغت اليوم نسبة 90% في المحال التجارية والمقاهي وهي نسبة ممتازة مقارنة بأول يومين من بداية الإجراءات.

ولفت إلى أن اليوم الأول نسبة الالتزام ضعيفة جدًا، مردفًا أن مشكلة محافظة الإسكندرية تتمثل في الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تشهد إقبالًا من محافظات أخرى تبدأ في منتصف الليل مع توافد البائعين من المحافظات، فضلًا عن الأسواق العشوائية، موضحًا أنه يعمل على تقليصها مع تعليقها.

وأوضح المحافظ أنهم يفكرون في حل للعمالة غير المنتظمة، وتم تدشين مبادرة "ادعم عمالة اليومية" ولاقت إقبالًا كبيرًا وهي مبادرة ليست عشوائية وإنما مستقاة من تعليمات الرئاسة بالاهتمام بهذه الفئة، مشيرًا إلى أنه أجرى اليوم اجتماعًا في ديوان المحافظة مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وكل الجهات التي أبدت تفاعلًا للتبرع لعمال اليومية.

وأردف: "شكلنا لجنة لتفعيل المبادرة خلال 72 ساعة، والمحافظة أجرت حصرًا شاملًا عن العمالة بالاستفادة من إحصائيات التضامن الاجتماعي وأكملنا الحصر بالتعاون مع الأمن والأسواق، والتوزيع سيتم عبر التضامن الاجتماعي".

وعلق المحافظ على فيديو صاحب المقهى الذي هدد الجهات المعنية بجنسيته الأمريكية التي اتخذت إجراءات ضده بسبب تخبئته للشيشة قائلًا: "أعطيت تعليمات بغلق الكافيه وفرض غرامة في حال فتحه مجددًا".

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