وزيرة الهجرة: هناك عالقين بالخارج كانوا في شهر العسل ونعمل لعودتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، إننا انتهينا من نقل المصريين العالقين في السودان وعددهم 1700 طالب مصري وعادوا بسلامة الله إلى منازلهم، مشيرة إلى أنهم كانوا متخوفين من القدوم نحو المعبر لكنهم تأكدوا أن الدولة هي التى تقوم على رعايتهم وعادوا لأرض الوطن بسلام.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On" أنه بالنسبة للعالقين في أى دولة عربية أو أوروبية فإن هناك غرفة عمليات تستقبل كل الطلبات والشكاوى، ويتم التعامل الفوري معها وهناك تنسيق مع وزير الطيران المدني، لأن هناك عالقين سواء كانوا زائرين أو في شهر عسل أو رحلة علاج بالخارج.وتابعت أن هناك جهد مشترك مع وزارة الخارجية، بشأن سماح الدول الأخرى بعودة العالقين أم لا وهناك تبليغ للمصريين في حال عدم موافقة الدولة الأخرى الالتزام بقواعد هذه الدولة.