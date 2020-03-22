هيفاء وهبي تتبرع بـ20 مليون ليرة لـ«الحريري والصليب الأحمر»

انضمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لحملة لجمع التبرعات من أجل العائلات التي تعاني بسبب فيروس كورونا المستجد، من خلال حسابها على موقع الصور والفيديو "انستجرام".ورشحت هيفاء الفنان فارس كرم وإليسا وعاصي الحلاني ونجوي كرم ووائل كفوري وباسم فتوح من أجل الانضمام للحملة التي تدعمها جمعية أجيالنا لجمع التبرعات ورشحت من خلال «انستجرام» لتوسيع حملة التبرعات ونداء زملائها للانضمام.وتبرعت هيفاء وهبي بمبلغ 20 مليون ليرة لبناني من خلال برنامج الإعلامي مارسيل غانم لمستشفى رفيق الحريري التي تواجه فيروس كورونا، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني، كما أنها تبرعت أيضا بنفس المبلغ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة والتبرع يبدأ من 80 ألف ليرة للفرد الواحد.وكانت هيفاء من أولى النجمات اللاتي أوقفن تصوير أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية بسبب حرصها على فريق عمل مسلسلها الجديد"أسود فاتح" بالاتفاق مع شركة الإنتاج، والتزاما بتعليمات الأمن بلبنان، حتى تمر تلك الأزمة بسلام ويخرج علاج يقضي على الفيروس.ويشارك في بطولة «أسود فاتح» بجوار أحمد فهمي وشريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.