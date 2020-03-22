الخطوط الجزائرية: أعدنا 3466 مواطنا خلال 3 أيام

أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن الشركة قامت منذ يوم الخميس الماضي، بإجلاء 3466 مواطنا جزائريا كانوا في الخارج.وقال أندلسي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إن أيام 19 و20 و21 مارس الجاري، شهدت 17 رحلة لإجلاء رعايا جزائريين من تونس، والمغرب، ومصر، والإمارات، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والنمسا، وروسيا.وأضاف أن بعض البلدان، التي يقيم بها عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية، مثل فرنسا شهدت عدة رحلات إجلاء قامت بها الشركة انطلاقا من عدة مدن منها، مثل مرسيليا، وليون، وتولوز، وباريس، مشيرا إلى أن هذه الرحلات تأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أمر بإجلاء الجزائريين المتواجدين في الخارج.وأوضح أن طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخضع حاليا لعملية صيانة في فترة تعليق الطيران، مضيفا أن الشركة قامت بإعطاء إجازة لـ50 % من عمالها، في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا التي قررتها السلطات الجزائرية.