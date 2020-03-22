وزير قطاع الأعمال: 50 % حجم خسائر الفنادق بسبب كورونا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه لايمكن تقدير حجم الخسائر الناتجة عن تقليل الإنتاج في المصانع بسبب أزمة فيروس«كورونا» لأن المدة ليست محدودة، موضحا أن المصانع مازالت لديها مخزون من الإنتاج يتم البيع منه.وأوضح «توفيق» في لقاءه مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن هناك قطاعات تأثرت بشكل مباشر بالأزمة، مثل الفنادق حيث بلغ حجم خسائرها 50 % مقارنة بمارس الماضي.وتابع أن هناك 29 فندقا تابعا لشركات قطاع الأعمال ونسبة التأثر ستزيد خلال الفترة المقبلة.0