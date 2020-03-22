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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وفاء عامر: الواقع بيفرض علينا نقعد في البيت

الأحد 22/مارس/2020 - 11:08 م
وفاء عامر
وفاء عامر
سناء إسماعيل
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أبدت الفنانة وفاء عامر، رأيها في وقف تصوير الأعمال الفنية الجديدة، في ظل الخوف من انتشار فيروس كورونا، وضرورة الحجر المنزلي حتى لا يتفشى الفيروس، مؤكدة أنه لا يجب أن يستمر تصوير الأعمال الفنية الجديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقالت وفاء خلال تصريحاتها لبرنامج "The Insider بالعربي"، والمُذاع عبر "تلفزيون دبي": "الواقع الذي تعيش فيه يقول إننا لازم نقعد في البيت لو كان في خسائر مادية الآن سيكون هناك خسائر بشرية كثيرة في وقت لاحق فأنا مع وقف الأعمال الفنية حاليًا".

من ناحية أخرى انتهت النجمة وفاء عامر من تصوير أحداث الحكاية الأولى لمسلسل "الإ أنا"، والذي حملت عنوان "بنات موسى"، والمعروض حاليًا على قناة "دي ام سي".

المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز، ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفي ومجدي السباعي ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم، وهي من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.

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