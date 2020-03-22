شعبة الخضر والفاكهة: الأسعار مستقرة ولدينا فائض في الأسواق

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إنه رغم التكالب على شراء الخضر والفاكهة إلا أن الأسعار مستقرة في الأسواق حتى الآن ولدينا فائض في أسواق العبور و٦ أكتوبر.وأكد «نجيب» أن المشكلة في تجار التجزئة الذين رفعوا الأسعار نتيجة عملية التخزين من المواطنين، خاصة البطاطس والبصل والثوم والطماطم.وأوضح انه لا يوجد مشكلة في أسواق الجملة والمشكلة في عملية التخزين من المواطنين، ولدينا إنتاج من الخضر والفاكهة على أعلى مستوى مع دخول موسم إنتاج من البامية والفلفل والخيار البلدي والبطيخ والخضار الصيفي خلال شهري إبريل ومايو الذي يكثر فيهم إنتاج الخضر سنويا ويحتاج لتصريف بكميات كبيرة.