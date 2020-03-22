وكيل البرلمان يطالب بفرض حظر تجول لعدم التزام المواطنين بتفادي التجمعات

طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بفرض حظر تجول للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا إن الناس لا تستجيب لنداءات الحكومة ونصائحها بتجنب التجمعات.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الماع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الناس ما زالت تتتزاحم في الأسواق وغير مقدرة لحجم الأزمة.وأضاف: "لدينا نموذج صيني، الناس التزمت في بيوتها، فنجحت الصين في تحجيم انتشار الفيروس".ولفت وهدان إلى أن جلسات البرلمان مرفوعة حتى 29 مارس ويمكن أن يمتد الرفع.