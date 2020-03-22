كورونا يرفع وفيات تركيا لـ30 حالة
الأحد 22/مارس/2020 - 11:00 م
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أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 30 حالة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، إن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.
وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 289 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256 شخصا.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، إن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.
وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 289 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256 شخصا.