كورونا يرفع وفيات تركيا لـ30 حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 30 حالة.وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، إن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع بواقع 289 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256 شخصا.