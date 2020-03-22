«الغرف السياحية»: نسعى للحافظ على العمالة رغم ما يعانيه القطاع

علق حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية على اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يخص تداعيات "فيروس كورونا" على قطاع السياحة العالمي والمحلي، قائلًا "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على إدارة الأزمة الراهنة وتعاونهم مع القطاع الخاص".ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، أن تعليق الطيران سيمتد مرة أخرى في ضوء اتساع رقعة الفيروس في دول العالم التي تمثل نسبة كبيرة في ميزان مصر السياحي.وأشار إلى أن أرقام هذه الدول لا تنذر بانكماش الوباء في الوقت الراهن في ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وروسيا.وتوقع إعلان الغردقة وشرم الشيخ خالية من كورونا في أبريل المقبل، كاشفًا أن القطاع الخاص سيتحمل تكاليف تعقيم المنشآت.وحول مستقبل العمالة غير المنتظمة قال: "هذه العمالة نسعى للحفاظ عليها لأنها مدربة على أحدث طراز بعد معاناة ثورة يناير قمنا بتأهيلها وتدريبها وأصبحت ذات جاهزية عالية للتعامل مع القطاع السياحي".وأشار إلى أن الهدف هو الحفاظ على العمالة، ومن ثم ناقشنا مع رئيس الوزراء آلية عملية الحفاظ عليها في ضوء مبادرة البنك المركزي لقروض التشغيل في الفنادق والمنشآت بفائدة 8% وطالبنا اليوم من الحكومة إعفاء دخول العمالة من الضريبة، بالإضافة إلى إسقاط مديونيات القطاع للجهات السيادية فيما يخص الكهرباء وغيرها"، مشيرا إلى أن خسائر القطاع تبلغ مليار دولار شهريا.