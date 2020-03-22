نادي قضاة مصر ينعي اللواء أركان حرب خالد شلتوت

نعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب خالد شلتوت، والذي وافته المنية في سبيل أداء الواجب الوطني نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.وتقدم مجلس إدارة النادي للقوات المسلحة ولأسرته بخالص التعازي آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته.وأعرب نادي القضاة عن تقديمه عظيم الامتنان والتقدير للطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومساعدي التمريض والصيادلة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع الحالات المصابة والعمل على استشفائها.