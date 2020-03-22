بعد تسجيل أول إصابة بكورونا.. سوريا تغلق حدودها مع لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، عن إغلاق كافة المعابر أمام القادمين من لبنان اعتبارا من منتصف الليل وحتى إشعار آخر.وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أنه تقرر إغلاق معبر كسب اعتبارا من الساعة 12 من ظهر يوم غد وحتى إشعار آخر، كما تقرر إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بمن فيهم المواطنين السوريين، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضحت الوزارة أن القرار يسري اعتبارا من منتصف ليل الاثنين وحتى اشعار اخر ويستثنى من ذلك سيارات الشحن مع اخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.وكان وزير الصحة السوري أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.