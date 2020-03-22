«العاملين بالسياحة» تطالب بالتكاتف لعبور أزمة كورونا

ناشد ممدوح المحمّدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بمصر، ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، التكاتف في ظل الظروف الراهنة حتى تمر بسلام، ويتم تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين، ما يساهم ذلك في عودة مصر بحال أفضل مما كانت عليه، وذلك بتكاتف جميع أبنائها، وتغليب المصلحة العامة وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبتوجيهات الدكتور إيهاب عماد مدير المديرية.ووصلت فرق الانتشار السريع أعمال فحص حراري لعدد من العاملين على بواخر سياحية قادمة من محافظة الأقصر، إضافة إلى توجيه النصائح التوعوية والإرشادية لكيفية التعامل مع «كوفيد - 19».