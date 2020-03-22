رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تصدر بيانا رسميا بشأن تصريحات نسبت للمنظمة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:53 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانا لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول تصريحات صحفية نسبة لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة.

وجاء نص البيان كالتالي: «نما إلى علمنا أن عددًا من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارين في المنظمة».

وتابع البيان: «نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلوا به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية».

وأضافت المنظمة: «نحيطكم علمًا أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية وكذلك موظفيها لا يرسلون مطلقًا معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى. بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبرنامج Chatbot الجديد الرسمي المرتبط بالرقم +41 79 893 18 92 علمًا بأن هذه الخدمة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريبًا».

وأهابت المنظمة بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيح والحقائق المغلوطة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

«سمير وهبة» زوجان كفيفان يواجهان الحياة بصناعة البامبو

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
المزيد

الثقافة

«الكتاب السورية» تطلق «تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية»

مكتبة تنمية تغلق أبوابها غدًا: خصومات 20% على إصداراتنا

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»

ناقد: الخواطر الشعرية دفعتني لتأليف 12 كتابا