«الصحة العالمية» تصدر بيانا رسميا بشأن تصريحات نسبت للمنظمة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانا لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول تصريحات صحفية نسبة لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة.وجاء نص البيان كالتالي: «نما إلى علمنا أن عددًا من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارين في المنظمة».وتابع البيان: «نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلوا به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية».وأضافت المنظمة: «نحيطكم علمًا أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية وكذلك موظفيها لا يرسلون مطلقًا معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى. بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبرنامج Chatbot الجديد الرسمي المرتبط بالرقم +41 79 893 18 92 علمًا بأن هذه الخدمة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريبًا».وأهابت المنظمة بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيح والحقائق المغلوطة.