الأردن يسجل 13 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 112 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن إحدى الحالات المصابة تم شفاؤها، وباقي الحالات بحالة جيدة باستثناء حالة لسيدة عمرها 83 عامًا حالتها ما بين متوسطة وحرجة.