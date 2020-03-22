«الوطنية للصحافة» تنعى وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت

نعت الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذى وافته المنية لإصابته بفيروس كورونا، وتحتسبه عند الله شهيدا وتدعو له بالرحمة لأسرته بالصبر والسلوان.وناشدت الهيئة جموع المصريين أن يتعاملوا مع الظروف الحالية بمنتهى الجدية والحزم، حتى تعبر البلاد الأزمة بأقل قدر من الخسائر وأن يلزموا بيوتهم فى الأيام المقبلة وألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى وأن يساعدوا الدولة والأجهزة المسئولة فى الجهود الكبيرة المبذولة حتى نجتاز مرحلة الخطر.