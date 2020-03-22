سوناطراك الجزائرية في حالة تأهب قصوى بسبب «كورونا»

أكد توفيق حكار رئيس مجمع سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، أن الإدارة العامة للمجمع في حالة تأهـب قصـوى للتصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بحكمة وتبصر حتى وأن لجأت في بعـض الأحيان إلى تشـديد الإجـراءات من أجل حماية العمال والمساهمة في الجهد الوطني في مجال حماية الصحة العمومية.وقال حكار في رسالة وجهها للعاملين اليوم، إنه "حتى وان كانت شدة العدوى في الجزائر معتدلة نسبيا، فهذا لم يمنع سوناطراك من اتخاذ منذ الوهلة الاولى كل الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك طبقا لتعليمات وتوصيات السلطات الصحية الوطنية".وأضاف "منذ ظهور الحالات الاولى في الجزائر علقنا سفر الرعايا الاجانب الى منشآتنا وتنقل عمالنا الى الخارج، وقمنا باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الميدانية، تتمثل في تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم على مستوى جميع المواقع، وتجهيز كافة اماكن العبور بموزعات محلول الماء الكحولي، وفرض ارتداء عمال النظافة وسائل الحماية الشخصية".يذكر أن مجمع سوناطراك اتخذ اليوم تدابير اخرى وقائية للتصـدي لوباء كورونا، منها وضع النساء العاملات باستثناء الناشطات في الميدان الطبي والنساء الحوامل وكل العمال الذين يعانون من امراض مزمنة في عطلة خاصة مدفوعة الاجر مع تدعيم مخطط الاتصال والتوعية بكل وحدات المجمع.