وزير الرياضة: نواجه الشائعات.. ونشكر أحمد رمزي على تبرعه لمواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة المصرية أطلقت منصات عديدة لمواجهة الشائعات، ونحرص على الشفافية التامة في تقديم المعلومات للمواطن عن فيروس كورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "حالة التكاتف المجتمعي التي تشهدها مصر تمثل انعكاسًا طبيعيًا للدور الذي تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري في شتى المجالات".وبعث وزير الشباب والرياضة خطابات شكر وتقدير للعديد ممن أعلنوا عن مشاركتهم في الحملات المجتمعية المعنية برعاية الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.وكشف "صبحي"، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بصندوق تحيا مصر.