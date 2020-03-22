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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية»: صلاة الجمعة من المنزل وعقوبات للمخالفين

الأحد 22/مارس/2020 - 10:06 م
محمد خشبة، وكيل وزارة
محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف
هبه عويضه
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أجرى محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، الأحد، جولة مرورية على إدارة الجمرك، وسط، محرم بك، المنتزه، شرق، والرمل، لمتابعة قرار غلق المساجد بكافة أنحاء محافظة الإسكندرية.

وشدد خشبة على مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بضرورة تكثيف المرور على المساجد، وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا أن الآذان لا يرفع إلا من المساجد فقط دون الزوايا وبالصيغة المنصوص عليه فى القرار الوِزاري.

نبّه وكيل الوزارة على ضرورة تكليف الأئمة بمتابعة المساجد بكل منطقته، بالتنسيق مع مديرى الإدارات ومفتشّي المناطق، مع إعادة توزيع العمال على المساجد والزوايا لاحكام السيطرة عليها، كما أعلن أن صلاة الجمعة القادمة ستؤدى ظهرًا فى المنازل، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما قامت قامت المتابعة بقيادة رئيس المساجد الحكومية، بالمرور على إدارات البرج والعامرية أول وثان والدخيلة والعجمي، وبهذا تكون الإدارات كلها داخل الإسكندرية وعددها إحدى عشرة إدارة قد تم المرور عليها اليوم.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إلى أن غرف العمليات بمديرية أوقاف الإسكندرية والإدارات الفرعية التابعة لها ما زالت تعمل لمتابعة الأوضاع فى مساجد الإسكندرية، والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد فى الوقت الراهن.

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