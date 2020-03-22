ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 674

أعلنت السلطات الفرنسية، منذ قليل، عن ارتفاع حالات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الي 674 حالة حتي الآن.وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد صرحت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تسجيل 16 ألفا و18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق اليوم الأحد، بإصابة وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة، إيمانويل فارغون، بفيروس كورونا المستجد، وأصبحت إيمانويل فارغون ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس، بعد وزيرة الدولة لشؤون الانتقال البيئي برون بوارسون، ووزير الثقافة فرانك رييستير​.وكانت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، قد ذكرت أمس أنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بكورونا من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي.