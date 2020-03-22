أحمد موسى: لو قعدنا في البيت أسبوعين هننقذ مصر

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لظهوره خلال لقائه اليوم بمناسبة يوم المرأة وحديثه عن أزمة كورونا.وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد": "كنت أتلقى رسائل من المشاهدين يعربون خلالها عن أمنيتهم بظهور الرئيس والتحدث حول الأزمة"، مؤكدا أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بالمكوث في المنزل لمدة أسبوعين لمواجهة الأزمة.وتابع موسى: "الرئيس اتخذ 15 قرارًا اليوم لمواجهة أزمة كورونا تشمل كل القطاعات لدعمها خلال أزمة كورونا"، مردفًا "لو قعدنا في بيتنا أسبوعين هننقذ البلد".ولفت إلى أن كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل في مواجهة كورونا، وكل محافظات مصر بداية من المحافظ ومدير الأمن وكل الأجهزة تعمل مع الصحة في غرفة أزمات لمواجهة كورونا.وأضاف أن العمل في مواجهة كورونا يبدأ من أصغر مسئول في القرية إلى المركز إلى المحافظة إلى مجلس الوزراء وحتى رئاسة الجمهورية.ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لحزب مستقبل وطن لدوره في عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.