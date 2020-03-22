«المصريين الأحرار» ينعي اللواء خالد شلتوت: أحد أبناء الوطن الأوفياء

ينعي حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسي رحيل اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار الوباء في البلاد.وأعرب الحزب في بيان له، عن خالص العزاء للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في رحيل أحد أبناء الوطن الأوفياء.وأضاف «المصريين الأحرار»، نتوجه بالتحية والإجلال والتقدير لأبطالنا من القوات المسلحة الساهرون على خدمة الوطن وفداء له، لطالما كانت يد العون لحل كافة الأزمات وأحلك الظروف، ودرع الصون والحماية لمواجهة كافة الاعداء.كما يتقدم الحزب لعائلة الفقيد اللواء خالد شلتوت بخالص العزاء داعين المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويجازيه خيرًا عن دوره الوطني لخدمة البلاد.