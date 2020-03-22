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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تصدر تعريفًا جديدًا لحالات الاشتباه في الإصابة بكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:58 م
الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أصدرت وزارة الصحة، تعريفا جديدا لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصبح يتم اعتبار المريض مشتبها به في حالتين: الأولى اجتماع أي من عناصر التعرض في التاريخ الوبائي مع أي من عناصر الأعراض الإكلينيكية، والثانية اجتماع الأعراض الإكلينيكية الثلاث.

وتشمل عناصر التاريخ الوبائي:

1- تاريخ من السفر للمريض إلى أو الإقامة في المجتمعات أو الدول التي تم الإبلاغ عن الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس، في غضون 14 يوما قبل ظهور الأعراض.

2- مخالط مع الأشخاص الإيجابيين للفيروس في غضون 14 يوما قبل ظهور الأعراض.

3- مخالط مع المرضى الذين يعانون من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسي من المجتمعات التي بها حالات مؤكدة للفيروس، مبلغ عنها في غضون 14 يوما قبل ظهور المرض.

عناصر الأعراض الإكلينيكية:

1- الحمى (درجة حرارة 38 درجة مئوية) و أو أعراض الجهاز التنفسي (الكحة أو ضيق التنفس).

2- خصائص أشعة الصدر.

3- كانت خلايا الدم البيضاء طبيعية أو منخفضة، مع انخفاض الخلايا الليمفاوية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنها 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
«الصحة» تصدر تعريفًا جديدًا لحالات الاشتباه في الإصابة بكورونا
«الصحة» تصدر تعريفًا جديدًا لحالات الاشتباه في الإصابة بكورونا

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