"400 ألف عاطل ومليار شيكل للبطالة" ... التحديات الاقتصادية أمام إسرائيل بسبب كورونا

أثرت حالة الشلل الكبير في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول، وهو ما حدث بطبيعة الحال في إسرائيل.. وسبب انتشار الفيروس حوالي 400 ألف عاطل عن العمل بعد إغلاق المصانع والمؤسسات والأماكن العامة، هو ما دفعهم للمطالبة بمخصصات بطالة من مكاتب العمل المنتشرة في إسرائيل.من جانبه، علق المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني "مؤسسة الضمان الاجتماعي" مئير شبيجلر لصحيفة "معاريف"، إن المؤسسة بدأت تعد العدة لمواجهة حالات إفلاس آلاف الشركات والمصالح التجارية جرّاء فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهته. وأوضح أن المؤسسة بحاجة لأكثر من مليار شيكل كمخصصات بطالة.كما تخوفت الحكومة الإسرائيلية من وصول أعداد العاطلين إلى 750 ألفا، لأن هذا من شأنه أن يقضي بسرعة على فائض الضمان الاجتماعي، مع توقعات بالدخول في حالة ركود اقتصادي مع عدم وجود لجنة مالية في البرلمان بسبب القرار بتعطيل عمل الكنيست بسبب انتشار الفيروس.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المال موشيه كحلون، ووزير الاقتصاد إيلي كوهين، ومحافظ البنك المركزي أمير يارون، قد عقدوا الأسبوع الماضي مؤتمرًا صحفيًا أعلنوا فيه تخصيص 10 مليارات شيكل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتجاوز تداعيات تفشي كورونا، ولتجهيز وإعداد المستشفيات لاستيعاب المرضى.خبراء الاقتصاد قدروا حجم خسائر إسرائيل المباشرة وغير المباشرة نتيجة تبعات تفشي كورونا، بـ 45 مليار شيكل، وأوردت القناة، أن تراجعا سيطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انتشار الفيروس محليا وخارجيا، وأن "تأثير الفيروس عالميًا ستكون له تداعيات محلية". وبداية الأسبوع الماضي ذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل ستخسر 8 مليارات شيكل حتى نهاية الشهر الجاري، بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.وأوضحت الصحيفة، أن الخسائر ستكون فقط من "خزينة الدولة" ولا تشمل خسائر القطاع الخاص، والقطاع العام من جزئيات أخرى، حيث ستأتي هذه الخسائر نتيجة عدم تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشراء والتعريفات، مع زيادة الإنفاق الحكومي.