رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"400 ألف عاطل ومليار شيكل للبطالة" ... التحديات الاقتصادية أمام إسرائيل بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:55 م
إسرائيل
إسرائيل
سارة شريف
طباعة
أثرت حالة الشلل الكبير في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول، وهو ما حدث بطبيعة الحال في إسرائيل.. وسبب انتشار الفيروس حوالي 400 ألف عاطل عن العمل بعد إغلاق المصانع والمؤسسات والأماكن العامة، هو ما دفعهم للمطالبة بمخصصات بطالة من مكاتب العمل المنتشرة في إسرائيل.

من جانبه، علق المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني "مؤسسة الضمان الاجتماعي" مئير شبيجلر لصحيفة "معاريف"، إن المؤسسة بدأت تعد العدة لمواجهة حالات إفلاس آلاف الشركات والمصالح التجارية جرّاء فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهته. وأوضح أن المؤسسة بحاجة لأكثر من مليار شيكل كمخصصات بطالة.

كما تخوفت الحكومة الإسرائيلية من وصول أعداد العاطلين إلى 750 ألفا، لأن هذا من شأنه أن يقضي بسرعة على فائض الضمان الاجتماعي، مع توقعات بالدخول في حالة ركود اقتصادي مع عدم وجود لجنة مالية في البرلمان بسبب القرار بتعطيل عمل الكنيست بسبب انتشار الفيروس.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المال موشيه كحلون، ووزير الاقتصاد إيلي كوهين، ومحافظ البنك المركزي أمير يارون، قد عقدوا الأسبوع الماضي مؤتمرًا صحفيًا أعلنوا فيه تخصيص 10 مليارات شيكل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتجاوز تداعيات تفشي كورونا، ولتجهيز وإعداد المستشفيات لاستيعاب المرضى.

خبراء الاقتصاد قدروا حجم خسائر إسرائيل المباشرة وغير المباشرة نتيجة تبعات تفشي كورونا، بـ 45 مليار شيكل، وأوردت القناة، أن تراجعا سيطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انتشار الفيروس محليا وخارجيا، وأن "تأثير الفيروس عالميًا ستكون له تداعيات محلية". وبداية الأسبوع الماضي ذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل ستخسر 8 مليارات شيكل حتى نهاية الشهر الجاري، بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأوضحت الصحيفة، أن الخسائر ستكون فقط من "خزينة الدولة" ولا تشمل خسائر القطاع الخاص، والقطاع العام من جزئيات أخرى، حيث ستأتي هذه الخسائر نتيجة عدم تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشراء والتعريفات، مع زيادة الإنفاق الحكومي.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«داعية فتنة».. الباز يدعو الأوقاف لمحاسبة مصطفى العدوي

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

«سمير وهبة» زوجان كفيفان يواجهان الحياة بصناعة البامبو

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «٢-٢»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»

ناقد: الخواطر الشعرية دفعتني لتأليف 12 كتابا

«أون لاين».. مناقشة «أطياف كاميليا» بنادي القراء المحترفين

بسبب «كورونا».. 20% خصومات على كتب «خان»