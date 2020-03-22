أول صورة للواء أركان حرب خالد شلتوت المتوفى بفيروس كورونا

توفي اللواء أركان حرب خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه، إحدى إدارات الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وينشر الدستور أول صورة له.وجاء في البيان: «تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد».