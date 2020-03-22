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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: كندا ليست بحاجة حاليا لإعلان الطوارئ الفيدرالية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:38 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد، إن بلاده ليست في المرحلة التي تحتاج فيها الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ تدابير طارئة، لإجبار الناس على البقاء في منازلهم أثناء تفشي فيروس كورنا المستجد.

وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي بأوتاوا،" إن المقاطعات والحكومات المحلية تواصل اتخاذ خطوات لتقييد حركات الأفراد وأن تدخل الحكومة الفيدرالية هو الملاذ الأخير"، موضحا "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها على المستوى المحلي، وعلى مستوى البلديات، وعلى مستوى المقاطعات، إن قانون الطوارئ الفيدرالي خطوة مهمة يمكن اتخاذها عندما نستنفذ جميع الخطوات الأخرى".

وتابع: "نواصل العمل عن كثب مع المقاطعات، مع السلطات القضائية الأخرى، للتأكد من أنها قادرة على القيام بالأشياء التي يجب القيام بها وسنواصل النظر في ما إذا كان من الضروري المضي قدما في قانون الطوارئ".

وأصبحت مقاطعة نوفا سكوتشا آخر مقاطعة تعلن اليوم الأحد حالة الطوارئ الإقليمية، وانضمت إلى عدة مقاطعات أخرى بما في ذلك مقاطعات بريتش كولومبيا، وألبرتا وأونتاريو، وأغلقت الأقاليم الشمالية الغربية حدودها يوم أمس السبت أمام المسافرين من أجزاء أخرى من كندا.

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