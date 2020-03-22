سوريا تعلن أول إصابة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص قادم من خارج البلاد، حسبما أفادت "سكاي نيوز".ونقلت وكالة الأنباء السورية عن نزار يازجي وزير الصحة، قوله إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة".وكانت سوريا الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تبلغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الأحد.وسبق للسلطات السورية أن اتخذت إجراءات صارمة في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار الفيروس، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت حذرت من أن سوريا "مهددة بشدة" بانتشار فيروس كوفيد-19.