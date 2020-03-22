النائب محمود بدر لأهالي دائرته عبر «الدستور»: «أرجوكم اقعدوا في بيوتكم» (فيديو)

وجه النائب محمود بدر عضو مجلس النواب رسالة لأهالي دائرته مركز ومدينة شبين القناطر، من خلال "الدستور"، مؤكدا أننا أمام خطوة مهمة لمواجهة كورونا وتتطلب ضرورة الالتزام بتعليمات الدولة في عدم الخروج من المنازل.وأضاف بدر، أنه يجب على الجميع المكوث بالمنزل لمدة ١٥ يوما حتى نتجنب أي ضرر قد يقع علينا، موضحا أن هناك تجربتين إحداهما ناجحة وهي تجربة الصين، وتجربة أخرى وهي تجربة إيطاليا غير القادرة على احتواء المرض.واختتم بدر رسالته قائلا: "أرجوكم اقعدوا في بيوتكم أسبوعين بس".