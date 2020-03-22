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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكافأة نصف شهر للأطباء وطاقم التمريض بجامعة طنطا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:31 م
الدكتور مجدى سبع،
الدكتور مجدى سبع،
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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قرر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، صرف مكافأة مالية نصف شهر للأطباء المقيمين وهيئة التمريض والعمال بالمستشفيات الجامعية؛ لدعم الأطباء وأطقم التمريض في مهمتهم القومية لمحاصرة فيروس كورونا.

أكد رئيس جامعة طنطا أن هذا القرار يأتي تقديرًا للمجهود الشاق الذي يبذله الأطباء للقضاء على فيروس كورونا، واصفًا إيّاهم بَخط الدفاع الأول ضد انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

من ناحيته، أضاف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه المكافأة تأتي تشجيعًا للأطباء وفريق التمريض لأدائهم الراقي في خدمة المرضى بالمستشفيات وتحملهم العبء الأكبر والمسؤولية خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة.

شدد على أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل القوى وملتزمة بإجراءات التعقيم الوقائي لغُرف العنايات المركزة والعمليات بشكل دائم، كما يتم تعقيم أجهزة الغسيل الكلوي بعد كل حالة طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي أقرتها وحدة مكافحة العدوى، إلى جانب تطهير جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسرة بعد انتهاء الزيارة على مدار اليوم.

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