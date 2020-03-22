«صحة أسوان»: فحص العاملين على البواخر القادمة من الأقصر
الأحد 22/مارس/2020 - 09:29 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وذلك فى إطار تعليمات محافظ أسوان وتوجيهات الدكتور إيهاب عماد مدير المديرية.
أجرت فرق الانتشار السريع أعمال فحص حراري لعدد من العاملين في بواخر سياحية قادمة من محافظة الأقصر، إضافة إلى توجيه النصائح التوعوية والإرشادية للعاملين في التعامل مع المرض.
أجرت فرق الانتشار السريع أعمال فحص حراري لعدد من العاملين في بواخر سياحية قادمة من محافظة الأقصر، إضافة إلى توجيه النصائح التوعوية والإرشادية للعاملين في التعامل مع المرض.
العاملين
العاملين
العاملين
«صحة أسوان»: فحص العاملين على البواخر القادمة من الأقصر
العاملين
العاملين
العاملين
«صحة أسوان»: فحص العاملين على البواخر القادمة من الأقصر