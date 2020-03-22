«صحة أسوان»: فحص العاملين على البواخر القادمة من الأقصر

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وذلك فى إطار تعليمات محافظ أسوان وتوجيهات الدكتور إيهاب عماد مدير المديرية.أجرت فرق الانتشار السريع أعمال فحص حراري لعدد من العاملين في بواخر سياحية قادمة من محافظة الأقصر، إضافة إلى توجيه النصائح التوعوية والإرشادية للعاملين في التعامل مع المرض.