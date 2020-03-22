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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد بدوي: حديث الرئيس طمأن المصريين

الأحد 22/مارس/2020 - 09:28 م
النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
كريمة أبو زيد
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أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على الأهمية القصوى التي تنطوي عليها تصريحات الرئيس السيسي اليوم، وأكد فيها أن وباء كورونا أزمة كبرى لم تواجه الإنسانية من قبل وأن الدولة أخذت احتياطاتها كاملة للتقليل من خسائر الوباء.

ونوه في بيان له اليوم، بقول الرئيس إن مصر دولة كبيرة وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا يؤكد على الاهتمام البالغ من ناحية الدولة بالمواطن المصري، والتدخل الجاد للحيلولة دون تفاقم تكلفة الوباء إنسانيا وماديا على ملايين المصريين.

وأشار إلى أهمية التعامل بحكمة وهدوء وخصوصا بعد إعلان الرئيس السيسي توافر احتياطي استراتيجي من السلع والمواد الغذائية يكفي لشهور، قائلا إن التكالب على السلع سيخلق أزمة لا داعي لها على الاطلاق، لافتا الى أن مصر تتعامل مع الوباء بمنتهى الشفافية.

وشدد على أن ظهور الرئيس طمأن ملايين المصريين بخصوص المستقبل.

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