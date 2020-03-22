بدون احتفال.. «صوت الشعب» يكرم الأمهات المثاليات

كرم حزب "صوت الشعب" برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، عددا من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، واقتصر التكريم على الأمهات المكرمات فقط وأمين عام المحافظة وأمين الإعلام دون احتفالية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بعدم عقد فعاليات أو تجمعات حتى الانتهاء من وباء "كورونا" المستجد الذي أصاب العالم في الآونة الأخير.وكرمت أمانة القليوبية والجيزة عددا من الأمهات التي منحتهم شهادات تقدير ومبالغ مالية في مقر الأمانات بحضور اللواء معز الدين السبكي أمين عام محافظة الجيزة ورشا عبد القادر أمين الحزب في محافظة القليوبية، وحضور كريم محمد أمين قسم بولاق الدكرور في الجيزة ومحمد سعد الأمين المساعد لقسم بولاق الدكرور.وقال اللواء معز الدين السبكي أمين عام محافظة الجيزة، إن دور الأم المصرية سوف يظل الأهم في كل الأحداث على صعيد الأسرة والمجتمع وعلى الرغم من إصابة العالم بفيروس كورونا إلا أننا حرص علي تكريمهم هؤلاء الأبطال وحرصنا خلال الاجتماع على التوعية بأهمية دور الأم في المحافظة علي الأسرة والالتزام بالبيت في ظل الظروف الحالية.وأضافت رشا عبد القادر، أمين القليوبية، أن تكاتف رجال الأعمال مع الشعب في تلك المحن اظهر معدن المصريين الحقيقي، وأن تكريم الأمهات يأتي في إطار الاعتراف يدروهم الكبير في بناء الأسرة والمجتمع.