الديهي: حديث السيسي كان بردًا وسلامًا على قلوب المصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حديث الرئيس السيسي اليوم كان من القلب إلى القلب وبه الأخذ بالأسباب، وقد طيّب نفوس المصريين بهذا الحديث.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "ten" أن الرئيس كان حديثه بردًا وسلامًا على قلوب المصريين، حيث كان حديثه شامخًا وواعيًا، ويدل على أن الدولة المصرية كبيرة وبها الكثير من الأعمال والطموحات.وتابع: "كل كلام الرئيس يصب في اتجاه الصواب، حيث راهن على الشعب المصري، ووجه الشكر للجميع، وطالب الهمة من الشعب المصري وهمة المرأة المصرية، قائلًا: "عندنا 14 يوم من أصعب ما يمكن ولنعبر بمصر إلى بر الأمان".واستكمل: "حديث الرئيس كان جبرًا لخواطر الأم المصرية وأم الشهيد، وجبرًا لخواطر المصريين".