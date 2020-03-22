الإتربي يكشف تفاصيل شهادة «ابن مصر»

كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة «ابن مصر» ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15% لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.وأكد «الإتربي» في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي، مثل تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب انتشار "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذلك خفض الفائدة على الفروض من 10% إلى 8%، جميعها قرارات جريئة تصب في مصلحة الشركات وخدمة الدين العام، وهامة لدعم قطاع الصناعة في مصر.وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.وأشار إلى أن شهادة "ابن مصر" يستطيع أي عميل في بنك مصر أو أي بنك آخر التقدم عليها تليفونيًا بدون الذهاب للبنك، وذلك حفاظًا على صحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا