تموين الفيوم: رقابة على اسطوانات البوتاجاز لإنهاء السوق السوداء

قال المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم، إنه يتم التشديد على كافه قطاعات التموين لتكثيف الرقابة على أسطوانات البوتاجاز، لتفادى وجود أي أزمات والقضاء على السوق السوداء ووصول أسطوانات البوتاجاز للمواطن بالسعر الرسمي.وأكد مدير التموين بالفيوم أنه هذه الإجراءات تأتي لضمان وصول أسطوانات البوتاجاز إلى المواطنين في مختلف المناطق بسهولة ويسر، وذلك بعد تفعيل رقم الشكاوى الخاص بالمديرية على تطبيق "الواتس آب" وورود عدد من الشكاوى تتعلق بأسعار أسطوانات البوتاجاز وعدم التزام البعض بسعر البيع الرسمي.