الباز: السيسى كشف عورة الإخوان وأهدافهم الخبيثة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في يوم المرأة المصرية، أظهر عورة جماعة الإخوان الإرهابية، وسعيها الدائم لنشر الشائعات وبث الأكاذيب.وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس السيسي ذكر، اليوم، أن هناك جماعة منذ 80 سنة تبث الأكاذيب والشائعات، لافتًا إلى أنه يقصد هنا جماعة الإخوان، متابعًا: "الإخوان معندهومش إلا التشكيك في الدولة المصرية".وقال الباز، إن الجماعة الإرهابية كانت وكأنها تستعجل مجيء كورونا لمصر، وبعد ظهور كورونا بدأ الحديث عن أسباب تأخر الدولة في إعلان الطوارئ وحظر التجوال، لافتًا إلا أن الجماعة الإرهابية لا تكف عن محاولة بث الشائعات.