محمد الباز عن إدارة أزمة كورونا: الدولة اللي كنا بنحلم بيها

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عن فيروس كورونا عكست قوة مصر، وأنها الآن دولة كبيرة تتعامل مع الأزمات بحكمة وقوة.وقال محمد الباز خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور» إن الرئيس السيسي تحدث بثقة كبيرة عن مواجهة مصر للأزمات، وعن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للتصدي لوباء كورونا.وأضاف: «هي دي الدولة اللي كنا بنحلم بيها، دولة واثقة من نفسها، قادرة على حماية شعبها وتأمين متطلباته والدفاع عنه».