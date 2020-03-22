محافظة بورسعيد تكشف حقيقة تعليق المواصلات مع دمياط والدقهلية

أكدت محافظة بورسعيد، الأحد، استمرار عمل خطوط المواصلات بين بورسعيد ومُحافظتي دمياط والدقهلية بكامل طاقاتها أسوة بخطوط المحافظات الأخرى، بحسب بيان صادر عن المحافظة مساء اليوم.كانت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعات حول صدور قرار من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتعليق كافة وسائل نقل المواطنين بين بورسعيد ودمياط والدقهلية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.