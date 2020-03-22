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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هدنة كورونا.. الجيش الليبي ملتزم والميليشيات تخرق الهدنة (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 08:21 م
جريدة الدستور
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لقيت الدعوات الأممية والغربية لوقف القتال في ليبيا لأغراض إنسانية والتركيز على مواجهة وباء "كورونا" المستجد ترحيبا لدى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القيادة العامة للجيش الليبي، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.

وقالت في بيان صحفي، إنها أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال رغم الخروقات التي ترتكبها الميليشيات والمرتزقة في طرابلس، وأشارت إلى أنها كانت ولا تزال تنظر إلى كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وإيجاد توافق بين الليبيين بشكل إيجابي.

وأضافت أنه سبق لها الانخراط في محافل دولية عدة وبالتالي فهي ترحب بكل جهود تسعى إلى تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا القيادة العامة للجيش.

وقالت إن نقل المرتزقة بالآلاف عبر تركيا مع انتشار كورونا في تركيا قد يؤدي إلى انتشار الوباء في ليبيا محملة "الوفاق" المسئولية الكاملة عن هذه "الجرائم غير الأخلاقية" تزامن مع ذلك تصريحات لمدير مكتب التوجيه المعنوي بالجيش الليبي وقال إن الميليشيات في مصراتة استقبلت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا ونقلتها من داخل ميناء مصراتة عبر سيارات إسعاف لمحور بوقرين وتشكل مصراتة موقعا استراتيجيا للمليشيات المسلحة التابعة للوفاق وكانت تخطط لاستخدام مطار المدينة في عمليات هجومية ضد الجيش الليبي لمنع التقدم للعاصمة طرابلس ولكن الجيش الليبي سبق وطرد الميليشيات الإرهابية منها.


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