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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دور كامل بالمستشفى الجامعي ببني سويف لطوارئ «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 08:23 م
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي ببني سويف
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قرّر الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ببني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، الأحد، تخصيص دور كامل بالمستشفى، تحسبًا لأية ظروف طارئة لفيروس كورونا.

وقال مرسى، إن هذا القرار تم اتخاذه في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة، ومن أجل مجابهة الموقف المحتمل والحفاظ على المرضى.

كما قرر عميد كلية الطب، إجراء صيانة شاملة لبعض أجهزة التنفس الصناعي التي بها عطل وتزويد الرعايات بـ 8 أجهزة تنفس جديدة، وكذلك تحويل الرعايات المتوسطة إلى رعايات فائقة مثل رعاية الباطنة والمتوسطة والتجميل، مما يزيد عدد أسرة الرعاية 18 سريرا جديدا.

من ناحيته، وجّه الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى الجامعي إدارة التموين الطبي وإدارة السلامة والصحة المهنية من أجل تعقيم المستشفى بالكامل، وشراء عدد وفير من الماسكات وكل ما يحتاجه الفريق الطبي بشكل عاجل، مشددًا على إدارة الأمن بالمُستشفى بضرورة تفعيل الرقابة على البوابات لمنع التكدس بالمستشفي مما يسبب خطورة كبيرة، وتم إصدار قرارات بتعديل جدول العيادات الخارجية لمنع التكدس وإلغاء بعض العيادات لحين إشعار آخر.

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