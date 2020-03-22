النيابة تستعلم عن حالة مواطن دهسه سائق رئيس حي المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، الاستعلام عن حالة مواطن دهسه سائق رئيس حي المعصرة أثناء متابعته قرار «الوزراء» بغلق المحال عقب الساعة السابعة مساءً.كانت النيابة قررت إخلاء سبيل سائق رئيس حى المعصرة وصاحب محل إكسسوارات بكفالة 100 ألف جنية لكل منهما وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.وتعود تفاصيل الواقعة عند مرور رئيس حى المعصرة والقوة المرافقة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإغلاق المقاهى والكافيهات من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وأثناء متابعة إغلاق المحال اعترض صاحب محل اكسسوار قرار الإغلاق، ووقف أمام سيارة رئيس حى المعصرة، فقام سائق الحى بتفادى صاحب المحل مما أدى لإصابته وتم التحفظ على سيارة الحى والسائق.نقل المصاب إلى المستشفى وتم التحفظ على السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.