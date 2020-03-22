«تحدي الخير».. فنانون يتكفلون بمصاريف الأسر في أزمة كورونا

تسابق فنانون وفنانات على المشاركة في مبادرة "تحدي الخير" بهدف التكفل بأسر المتضررين من فيروس "كورونا"، حيث تحظى المبادرة يوميًا باستجابة واسعة من المشاهير في الوسط الفني.كما أطلق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مبادرة بعنوان "ساعد زملائك " من خلال النقابة، لحث الفنانين المتيسرين على مساعدة زملائهم الذين ينتمون للوسط الفني وتضرروا نتيجة توقف مصادر دخلهم بسبب البقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.وأعلنت الفنانة شيرين رضا عن مشاركتها في مبادرة "تحدي الخير" بتكفل ١٠٠ أسرة برعاية بنك الطعام المصري، في استجابة للدعوة التي وجهتها لها الفنانة دينا الشربينى من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والذي أعلنت فيه الأخيرة بتكفل ١٠٠ أسرة مصرية.كما حرصت الفنانة داليا البحيري،على الإعلان اليوم عن مشاركتها في حملة "تحدي الخير" بإعلانها بتكفل عدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.ونشرت داليا البحيري فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة:"قبلت التحدي لزميلتي وصديقتي هبة الأباصيري أنا كمان قبلت التحدي وهتكفل بعدد من الأسر.. متقدرش تقعد في البيت من غير دخل شهري، وأتحدى المخرج رامي إمام والمخرجة منال الصيفي، والمؤلفة حنان البهي والفنان خالد سرحان والفنان فراس سعيد".وكان الفنان أحمد السقا، قد أعلن أيضًا عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، تكفله بـ 70 أسرة من المتضررين من تفشي فيروس كورونا، رافعًا شعار "الناس_لبعضيها"، موجهًا الدعوة لكل من الفنانين عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب ويسرا، وكل أصدقائه في الوسط الفني.كما أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق في مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" عن مشاركتها في "تحدي الخير" بتكفلها بدعم 100 أسرة.وأعلنت الفنانة درة خلال مداخلة صوتية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أنها ستتبرع بـ 50 ألف دينار تونسي لصالح صندوق مكافحة فيروس كورونا، كما تكفلت بـ30 أسرة مصرية لمدة شهر.ونشر الفنان خالد سليم عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "اإستجرام"، مقطع فيديو يعلن فيه عن قبوله المشاركة في "تحدى الخير"، معلنًا تكفله بخمس أسر من المتضررين بسبب التزامهم المنازل بسبب فيروس كورونا.وأعلنت النجمة منى زكي أيضًا مشاركتها في "تحدي الخير" بدعم 80 أسرة متضررة من البقاء في المنزل، بسبب أزمة وباء كورونا، فيما أعلن تامر حسني، تكفله بمصاريف 400 أسرة، متوجها بالشكر لصديقه عمرو يوسف الذي وجه له الدعوة للمشاركة بالتحدي.كما أعلن الفنان أمير كرارة، قبوله المشاركة في تحدي الخير، بعدما وجه له الدعوة زميله الفنان عمرو يوسف، مشيرا إلى أنه سيتكفل بـ 100 أسرة، وأعلن كل من الفنانين عمرو يوسف وهنا الزاهد، المشاركة في "تحدي الخير"،حيث تعهد الأول بتكفل 100 أسرة، في حين أكدت الثانية أنها ستتكفل برعاية 50 أسرة.