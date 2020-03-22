«المحامين العرب» يحيي الأطقم الطبية على دورها في مواجهة «كورونا»

قدم ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، التحية لجميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الصحيين في العالم، وبصفة خاصة في البلدان العربية، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مؤسسات المجتمع المدني في جميع البلدان العربية، إلى تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال نشر الوعي الصحفي في مواجهة تلك الجائحة، وأهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.كما طالب رجال الأعمال والاقتصاد وأصحاب المؤسسات والشركات بالمساعدة في توفير احتياجاتهم لإنجاز عملهم وحمايتهم كخط دفاع أول في مواجهة الفيروس