«الخارجية» تكشف حقيقة إصابة موظفة بالسفارة المصرية في إيطاليا بكورونا

قالت وزارة الخارجية مساء الأحد، إن المواطنة المصرية المقيمة في إيطاليا ورد محمد أحمد حسن، التيأعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليست ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسيّة في إيطاليا أو أي من مكاتبها الفنيّة.أضافت الخارجية، في بيان مساء اليوم، أنه "بالنسبة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة مواطنة تدعى ورد محمد أحمد حسن بفيروس الكورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تشير علي صفحتها الشخصية إلى أنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا، تود السفارة التأكيد على أن المذكورة ليست ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو أي من مكاتبها الفنية.اختتمت وزارة الخارجية بيانها بأن السفارة "توالي المتابعة مع الجهات الإيطالية المعنية للوقوف على حقيقة ما تم نشره من قبل المذكورة، في ضوء تعذر التواصل مع المواطنة من خلال أرقام الهواتف المرفقة طي منَشورها على مواقع التواصل الاجتماعي".